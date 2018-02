Leifheit Aktiengesellschaft: Leifheit schließt 2017 stabil auf Vorjahresniveau ab

Leifheit schließt 2017 stabil auf Vorjahresniveau ab

- Konzernumsatz nach vorläufigen Zahlen bei 236,8 Mio EUR - Leichtes Wachstum im strategisch bedeutenden Markengeschäft - Robustes Umsatzplus in Deutschland und Osteuropa - Prognose für EBIT am unteren Ende der Spanne bestätigt

Nassau, 8. Februar 2018 - Der Leifheit-Konzern hat im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 236,8 Mio EUR erzielt und erreichte damit etwa den Vorjahreswert (237,1 Mio EUR). Das Markengeschäft konnte auch im abgelaufenen Jahr ein leichtes Umsatzplus verzeichnen. Hier setzten vor allem die Marke Leifheit und das Geschäft im Vertriebskanal E-Commerce Wachstumsakzente.

Das Deutschlandgeschäft des Konzerns verzeichnete ein Umsatzwachstum in Höhe von 2,5 Prozent auf 96,9 Mio EUR gegenüber 94,5 Mio EUR im Vorjahr. Diese Entwicklung wurde hauptsächlich durch die Marke Leifheit sowie erfolgreiche Aktionen im Volumengeschäft positiv beeinflusst. Die Region Osteuropa wuchs kräftig mit einem Umsatzplus von 11,3 Prozent auf 27,8 Mio EUR (Vorjahr: 25,0 Mio EUR). Hier waren vor allem die Märkte in Ungarn und der Tschechischen Republik Treiber des Wachstums. Die Umsatzentwicklung in Zentraleuropa war hingegen mit 4,6 Prozent rückläufig und lag bei insgesamt 102,9 Mio EUR (Vorjahr: 107,8 Mio EUR).

Das strategisch bedeutende Markengeschäft konnte sich bis Ende des Jahres 2017 weiter erholen und verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf 196,7 Mio EUR (Vorjahr: 195,8 Mio EUR) und liegt somit im Rahmen der letzten Prognose. Positiv entwickelten sich wiederum die Produktkategorien Reinigen und Wäschepflege der Marke Leifheit. Hingegen mussten in den Kategorien Küche und Wellbeing Umsatzeinbußen hingenommen werden. Gestiegene Umsätze im Vertriebskanal E-Commerce und mit Discountern waren über das Jahr gesehen ausschlaggebend für das Wachstum im Markengeschäft.

Wie bereits im Vorjahr weist das deutlich kleinere Volumengeschäft auch im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzrückgang von 2,8 Prozent auf. Damit liegt der Umsatz im unter Profitabilitätsgesichtspunkten geführten Volumengeschäft bei 40,1 Mio EUR gegenüber 41,3 Mio EUR im Jahr 2016. Erfreulich verlief das Volumengeschäft im deutschen Markt sowie das Projektgeschäft.

"Nach einem schwachen dritten Quartal konnten wir zum Ende des Jahres 2017 unser Geschäft wieder stärken und haben so einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau erzielt. Dabei hat auch die Einführung neuer Produkte eine positive Wirkung gezeigt", sagt Thomas Radke, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG.

Mit der Vorlage der vorläufigen Umsatzahlen bestätigt Leifheit die zuletzt konkretisierte Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr, wonach unter Berücksichtigung von Einmalaufwendungen für die Neuordnung des Vertriebs im Markengeschäft ein EBIT von 2 bis 3 Mio EUR unter dem Vorjahreswert (2016: 22,1 Mio EUR) erreicht wird, wenn auch am unteren Ende der Spanne.

Die finalen Zahlen für das Jahr 2017 stellt das Unternehmen mit Vorlage des vollständigen Jahresfinanzberichts am 27. März 2018 vor.

Über Leifheit

Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsartikeln. Das Unternehmen steht für hochwertige innovative Produkte mit hohem Gebrauchsnutzen und funktionalem Design in den Bereichen Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Leifheit und Soehnle zählen zu den bekanntesten Marken Deutschlands. Außer im Markengeschäft ist die Leifheit AG über ihre französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby im serviceorientierten Volumengeschäft tätig. Der Leifheit-Konzern mit seinen internationalen Niederlassungen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Leifheit finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de.

