Liebe Trader,

Wir blicken diesmal auf den Chart-Verlauf der Henkel-Aktie seit Anfang 2016 und können übergeordnet zwar einen Aufwärtstrend erkennen, der sich in den letzten Monaten aber merklich abgeschwächt hat. Mit Ausbildung der Hochs bei 123,00, 129,90 und zuletzt 123,75 Euro könnte sehr bald eine größere SKS-Formation daraus resultieren und noch einen viel größeren Abverkauf zur Folgen haben, als in den letzten Monaten bereits gesehen. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft leicht aufwärts und wurde streng genommen schon per Wochenschlusskurs unterschritten. Die Bestätigung für eine Aktivierung der Formation ist dennoch per Wochenschlusskurs erst noch abzuwarten.

Short-Chance:

Der Abwärtstrend könnte sich in naher Zukunft weiter gen fortsetzen, in diesem Fall hat er ein Korrekturpotenzial bis auf ein vorläufiges Niveau von zunächst 100,00 Euro. Rechnerisch könnte Henkel sogar bis auf die Unterstützungszone von 87,17 Euro durchrutschen und erlaubt es hierauf über entsprechende Short-Positionen zu setzen. Der Stop kann im Verhältnis zum vorhandenen Kurspotenzial sinnvoll und relativ eng über der Marke von 110,00 Euro platziert werden. Nach aber fehlt die endgültige Bestätigung durch einen Rückfall der Aktie per Wochenschlusskurs unter das Niveau von 105,25 Euro. Solange dieser Bereich von Bullen verteidigt werden kann, müssen Rückläufer zurück an das Widerstandsniveau von 115,06 Euro eingeplant werden. Aber erst oberhalb von 116,00 Euro dürfte sich das Chartbild entsprechend entspannen und weitere Kursgewinne bis 123,75 Euro erlauben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 105,00 Euro

Kursziel: 100,00 / 87,17 Euro

Stopp: < 110,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,00 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Moante

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Henkel Vz. AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 105,25 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

