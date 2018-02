Unterföhring (ots) - ProSieben MAXX bleibt auch nach Ende der NFL-Saison sportlich und erweitert sein Portfolio mit einem neuen Magazin: Am 11. Februar 2018 startet um 23:30 Uhr mit "MAXXsports.ran am Sonntag" erstmals eine interaktive 60-minütige Sportshow. ranSportsüchtige bekommen hier nicht nur aktuelle News rund um die NFL während der Offseason, sondern jeden Sonntag in Erstausstrahlung im Free TV die aktuellen Highlights der besten Spiele aus den europäischen Fußball-Top-Ligen aus Spanien, Italien und Frankreich. Des Weiteren berichtet und diskutiert "MAXXsports" über die DTM, Boxen, Kickboxen, e-Sports sowie die aktuellen Sportnews des Wochenendes. Alexander Rösner, "ran"-Sportchef: "Messi, Ronaldo, Neymar, die deutschen Weltmeister Kroos, Höwedes, Khedira, dazu alle News aus der NFL und der Welt des Sports. MAXXsports ist das perfekte Sports-Update am Sonntagabend auf ProSieben MAXX."



Zum Start am 11. Februar 2018 berichtet MAXXsports ausführlich vom Super Bowl LII mit exklusiven Bildern und Reaktionen von der Siegerparade der Eagles, eingefangen von "ran"-Reporter Christoph "Icke" Dommisch in Philadelphia. Außerdem zeigt das Magazin Highlights von 23. Spieltag der La Liga, u. a. mit Real Madrid gegen Real Sociedad San Sebastian sowie dem FC Barcelona gegen den FC Getafe. Dazu der 25. Spieltag der Ligue 1 mit Paris St. Germain beim FC Toulouse sowie das Topspiel der Serie A SSC Neapel - Lazio Rom. Moderiert wird die Sendung von Jan Stecker und Christoph "Icke" Dommisch, zu Gast ist ranNFL-Experte Patrick Esume.



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



