Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Grand City Properties nach der Einigung auf eine Wiederauflage der großen Koalition auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die beabsichtigte Begrenzung von Mieterhöhungen nach Modernisierungen dürfte die Zahl umfangreicher Modernisierungen voraussichtlich sinken lassen, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der geplante Verkauf bundeseigener Flächen an Kommunen und Gemeinden zu günstigen Preisen könnte zudem den Anstieg der Preise für Bauland bremsen./bek/mis Datum der Analyse: 07.02.2018

