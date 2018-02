Unterföhring (ots) -



Echt jetzt?! In "Die Comedy Show" sorgt der Comedy-Nachwuchs ab Freitag, 9. Februar, nach "Das Ding des Jahres", um 23:20 Uhr auf ProSieben für Lacher. Mimi Fiedler, Kevin Ray, Kevin Gerwin und ihre beiden Gast-Comedians Joyce Ilg und Marcel Mann präsentieren zum Auftakt in ihren Stand-ups fünf unglaubliche, witzige Geschichten: Ein 26-Jähriger, der nach einem Schlaganfall plötzlich schwul ist? Ein SEK-Einsatz der Polizei wegen eines Kindes, das nicht schlafen will? Oder ein Fahrlehrer mit 1,8 Promille in der ersten Fahrstunde - "Wie soll ich der Polizei mit meiner Fahne erklären, dass der Fahrlehrer Schuld war"? Untermalt werden ihre Ausführungen mit nachgespielten Szenen. Vier der schrägen Storys sind tatsächlich passiert, eine ist frei erfunden. Am Ende stimmen die Zuschauer darüber ab: Kommt das Publikum der Fake-Geschichte auf die Spur?



"Die Comedy Show" legt direkt nach: Bereits am Samstag, 10. Februar, um 23:20 Uhr läuft die zweite Folge der neuen ProSieben-Comedyshow. Neben der Stammbesetzung geben diesmal die Gast-Comedians Marcel Mann und Der Storb alles, um die Zuschauer von ihrer Geschichte zu überzeugen.



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Die Comedy-Nachwuchs-Förderung hat Tradition auf ProSieben. Mit 'Die Comedy-Show' bieten wir jungen Comedians eine neue Bühne."



"Die Comedy Show" ab Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar 2018, nach "Das Ding des Jahres", um 23:20 Uhr auf ProSieben - die weiteren Folgen immer samstags



