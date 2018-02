Die ehemalige Constantin-Tochter Highlight Communications hat die Mehrheit an dem Münchner Medien-Unternehmen übernommen. Zwischen den Unternehmen gibt es viele Überkreuz-Beteiligungen, die nun abgebaut werden sollen.

Die Münchner Constantin Medien ist nun zu 78 Prozent in Schweizer Hand. Die ehemalige Constantin-Tochter Highlight Communications und ihr Finanzierungspartner Alexander Studhalter halten nach einem Übernahmeangebot 48,4 Prozent am Eigentümer des Sportsenders "Sport 1" und der Produktionsfirma Plazamedia, wie sie am Donnerstag mitteilten. Der Schwesterfirma Highlight Event & Entertainment (HLEE), an der Highlight-Communications-Chef ...

