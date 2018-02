Hamburg/Essen (ots) - Die VOX-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" erhält die GOLDENE KAMERA in der Kategorie "Beste Show".



Im vergangenen Jahr startete bereits die vierte Staffel des Erfolgsformats. Das Konzept der Sendung: Bekannte Künstler verschiedenster Musikrichtungen treffen sich am Lagerfeuer. Jeder Abend ist einem von ihnen und seiner Musik gewidmet. Die anderen interpretieren die populärsten Songs des Künstlers auf ihre ganz eigene Art. In der jüngsten Staffel hatten Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" als Gastgeber zum gemeinsamen Musizieren nach Südafrika eingeladen. Mit dabei: ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, Reggae-Star Gentleman, Popsänger Michael Patrick Kelly, Produzent Moses Pelham, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß und Chartstürmer Mark Forster. Die Staffel erzielte einen Quotenrekord. Bis zu drei Millionen Zuschauer und über 16 Prozent Einschaltquote in der Spitze - das dazugehörige Album platzierte sich zum Staffelfinale an der Spitze der Charts.



"'Sing meinen Song - Das Tauschkonzert' hat Musiksendungen im Fernsehen neu erfunden. Großartige Künstler verschiedenster Genres begeben sich auf unbekanntes musikalisches Terrain und lassen dabei tief in ihre Seele blicken", begründet die Redaktion der GOLDENEN KAMERA die Auszeichnung. "In allen bisherigen Folgen haben wir gesehen, wie außergewöhnliche und mutige Interpretationen die Musiker selbst zu Tränen gerührt haben. Aber es wird auch gelacht, gefeixt und kleine Geheimnisse werden enthüllt. So entstehen emotionale TV-Momente mit Quotengarantie. Dieses Format ist kein One-Hit-Wonder, sondern hat das Zeug zum echten Klassiker!"



Die Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet am 22. Februar 2018 in der Hamburg Messe statt und wird ab 20.15 Uhr im ZDF übertragen. Lena Meyer-Landrut, Moses Pelham, Gentleman, Michael Patrick Kelly, Mark Forster und "The BossHoss" werden die GOLDENE KAMERA nicht nur persönlich in Empfang nehmen, sondern auch mit einem Medley zusammen auf der Bühne auftreten.



