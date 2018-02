Noch im Herbst vergangenen Jahres konnte die SAP (WKN:716460)-Aktie die 100 Euro-Marke knacken, was gleichzeitig ein neues Allzeithoch bedeutete. Nun, gut drei Monate später, ist von Euphorie nur noch wenig zu spüren: Der SAP-Aktienkurs gab - sicher auch bedingt durch die weltweit fallenden Börsen - 13,8 % nach (Stand: 07.02.2018).



Langfristigen Anlegern könnte sich jetzt daher eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten. Welche zwei Gründe dafür sprechen, erfährst du, wenn du weiterliest.

Grund 1: Der Preis ist heiß

Auch wenn die SAP-Aktie jetzt sicher nicht mit einem phänomenal günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV, daher kommt, so ist sie doch ein gutes Stück günstiger als in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...