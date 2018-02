Lauda-Königshofen - Henkel-Aktie könnte noch weiter zurückfallen - Chartanalyse Obwohl sich das Papier von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) seit einigen Tagen nach dem heftigen Rückfall vom Wochenbeginn um Schadensbegrenzung in einer Seitwärtsbewegung bemüht, ist der Abwärtstrend seit den Jahreshochs aus 2017 bei 129,90 Euro noch immer intakt und drückte die Notierungen auf die Verlaufstiefs aus Ende 2016 bei 105,25 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...