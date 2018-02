Man hatte womöglich bewusst tief gestapelt, um am Ende nicht auch noch unter den ohnehin gedämpften Erwartungen zu landen. So aber lag die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) heute Früh mit ihren Ergebnissen für das Gesamtjahr 2017 über den Analystenerwartungen. Der Umsatz ging zwar erneut um 2,5 Prozent zurück, doch damit war zu rechnen. Der Gewinn, ob operativ oder netto, lag aber über den Prognosen. Und hinzu kam die Andeutung, man wolle für das Jahr 2018 wieder eine Dividende zahlen. Zur Höhe machte das Bankhaus zwar keine Aussagen, aber nichtsdestotrotz klang das alles recht erfreulich. Erfreulich genug, um seitens der Bullen am Morgen beherzt zuzugreifen:

Die Aktie ging mit einem Aufwärts-Gap von über drei Prozent ...

