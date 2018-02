Red Pine Exploration setzt die Serie an Bohrerfolgen auf seinem Wawa-Goldprojekt fort. In der "Minto Mine South Zone" erbohrte das Unternehmen bis zu 41,2 g/t Gold. Weitere Daten aus dem 2017er-Programm werden in den kommenden Wochen erwartet.

Hohe Grade in überschaubarer Tiefe

Derzeit geht es bei Red Pine Exploration Schlag auf Schlag. Da die Analyselabore in Ontario nicht genug Kapazitäten haben, trudeln die Bohrergebnisse aus dem abgeschlossenen 2017er-Programm nur sukzessive ein. Die jüngsten Daten lassen aber weiterhin vermuten, dass sich die hochgradige Goldmineralisierung in der Minto Mine South Zone über einen großen Bereich erstreckt. Hier die Highlights (zu den kompletten Ergebnissen)

Bohrloch SD-17-131: 27,84 g/t Gold über 3 Meter, inklusive 41,2 g7t Gold über 2 Meter (Tiefe: 108,3 Meter) Bohrloch SD-17-131: 13,15 g/t Gold über 3,1 Meter (Tiefe: 244 Meter) Bohrloch SD-17-126: 6,39 g/t Gold über 1 Meter sowie 6,8 g/t Gold über 1 Meter (Tiefe: 142,25 bzw. 160 Meter)

Bis zu 3 Mio. Unzen Gold auf Wawa

Das Wawa-Goldprojekt umfasst insgesamt acht historische Minen im Algoma-Mining-Distrikt ...

