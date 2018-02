Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Christyan Malek lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den soliden Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft des Ölkonzerns sowie die bei steigenden Dividenden höheren Kapitalausschüttungen an die Aktionäre. Es gebe aber durchaus noch Spielraum, den Aktienrückkauf auszuweiten. Das beibehaltene negative Votum begründet Malek unter anderem mit einer im Vergleich zu Konkurrenten eher enttäuschenden Quote aus dem Verhältnis von eingesetztem Kapital zu Nettogewinn./tav/ag Datum der Analyse: 08.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: FR0000120271