Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RIB Software vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der auf die Baubranche spezialisierte Softwarekonzern dürfte gute Resultate für das Schlussquartal 2017 vorlegen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fortschritte im Kerngeschäft sowie beim Gemeinschaftsunternehmen mit Flex in den USA dürften zusätzliche Kurstreiber werden./mis/ag Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN: DE000A0Z2XN6