Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Daimler von 81 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Eine Umstrukturierung des komplexen Autokonzerns werde Zeit brauchen, so dass kurzfristig die negative Dynamik bei Mercedes-Pkw im Vordergrund stehen dürfte, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für die Jahre 2018 und 2019 erhöhte sie aber ihre Gewinnprognosen (EPS)./edh/ag Datum der Analyse: 08.02.2018

