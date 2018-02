Von Alberto Delclaux

BARCELONA (Dow Jones)--Der von Hochtief umworbene spanische Autobahnbetreiber Abertis Infraestructuras SA will die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 13. März über den Verkauf seiner 57-prozentigen Beteiligung am spanischen Satellitenbetreiber Hispasat abstimmen lassen. Allerdings ist unklar, ob der nationale Hochspannungsnetzbetreiber Red Electrica als Käufer zur Verfügung steht. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte das börsennotierte Unternehmen, an dem der spanische Staat noch mit 20 Prozent beteiligt ist, Interesse bekundet.

Die Hispasat-Beteiligung stellt in der milliardenschweren Übernahmeschlacht um Abertis eine wesentliche Hürde für beide Interessenten - die deutsche ACS-Tochter Hochtief und den italienischen Autobahnkonzern Atlantia - dar, weil die spanische Regierung sie als im nationalen Interesse und strategisch wichtig erachtet. Keiner der beiden Bieter hat im Hinblick auf die Hispasat-Beteiligung bisher eine Übernahmegenehmigung aus Madrid vorliegen.

Was die Sache besonders schwierig macht, ist der Umstand, dass Abertis im Mai mit Eutelsat den Kauf von dessen 34-prozentiger Hispasat-Beteiligung vereinbart hat. Auch hier gibt es bisher kein Okay der Regierung. Abertis will seinen Aktionären vorschlagen, dass Red Electrica die Verpflichtung eingehen müsse, auch dieses Aktienpaket zu übernehmen.

Abertis wäre laut Einladung zur Hauptversammlung bereit, seine Beteiligung für wenigstens 656 Millionen Euro zu verkaufen. Der ins Auge gefasste Käufer Red Electrica bräuchte dafür aber seinerseits grünes Licht aus Madrid.

