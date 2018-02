Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG Unternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: HALTEN Kursziel: 11,70 Euro Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker Die Syzygy AG weist gemäß aktueller Adhoc-Meldung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 einen Umsatzrückgang in Höhe von rund 6,0 % auf 60,6 Mio. EUR (VJ: 64,3 Mio. EUR) auf. Der Verlust eines Teilbereiches des BMW- Etats der Tochtergesellschaft Hi-ReS! Berlin hatte dabei eine Umsatzlücke im höheren einstelligen Millionenbereich zur Folge gehabt. Das letztendlich erreichte Umsatzniveau liegt unterhalb unserer zuletzt (siehe Researchstudie vom 07.11.17) angepassten Umsatzprognosen in Höhe von 63,95 Mio. EUR. Analog dazu lag das Ergebnisniveau mit einem EBIT in Höhe von 4,0 Mio. EUR unterhalb unseren Erwartungen (GBC-Prognose: 5,4 Mio. EUR). Das abgelaufene Geschäftsjahr war dabei von mehreren Faktoren geprägt. Einerseits hatte der BMW-Etatverlust zur Schließung der Tochtergesellschaft Hi-ReS! Berlin geführt, was mit entsprechenden Sonderaufwendungen einhergegangen ist. Darüber hinaus wird von Kundenseite ein umfassenderes Produkt- und Serviceangebot verlangt, weswegen die SYZGY AG eine anorganische Ausweitung der Wertschöpfung umgesetzt hat. Ein wichtiger Bestandteil hiervon ist der im Oktober 2017 erfolgte Erwerb des Strategieberaters diffferent GmbH, womit künftig die strategische Beratung forciert adressiert werden kann. Nennenswerte, positive anorganische Effekte aus der horizontalen Ausweitung der Produktpalette werden erst im laufenden Geschäftsjahr 2018 sichtbar werden, wohingegen ein Teil der Integrationsaufwendungen in 2017 angefallen war. Zunächst ist es geplant, die ausgeweitete Produktpalette in Deutschland zu etablieren. Flankierend hierzu soll der Bereich Customer-Experience (USEEDS GmbH) stärker in den Vordergrund rücken. Gemäß Unternehmensangaben entwickelt sich neben den klassischen digitalen Geschäftsfeldern zudem das Content Marketing sehr vielversprechend. Der SYZYGY-Vorstand rechnet vor diesem Hintergrund in 2018 mit einem deutlichen zweistelligen Umsatzwachstum und einer proportionalen operativen Ergebnisentwicklung. Aufgrund wegfallender Sondereffekte sowie zunehmender Synergieeffekte sollte die SYZGY AG in den kommenden Geschäftsjahren wieder höhere Margenniveaus erreichen. Zumal der Bereich der Strategieberatung deutlich höhere Ergebnismargen vorweist als das angestammte Geschäft der digitalen Dienstleistungen. Wir haben unsere Prognosen gemäß der veröffentlichten Unternehmens-Guidance angepasst. Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 11,70 EUR (bisher: 12,10 EUR) je Aktie ermittelt. Die Kurszielreduktion ist ausschließlich eine Folge der angepassten 2018er Prognosen, wohingegen die mittel- bis langfristige Plandaten unverändert geblieben sind. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben wir weiterhin das Rating HALTEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16085.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

