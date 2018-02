Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Reduce" mit einem Kursziel von 14,00 Euro belassen. Die globale Luftfahrtindustrie könnte durchaus weiter konsolidieren, was positiv wäre, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittel dazu wären weitere internationale Kooperationen etwa durch Gemeinschaftsunternehmen oder Minderheitsbeteiligungen. Bei Ryanair blieben die Erlösperspektiven gut. Höhere Treibstoff- und Personalkosten dürften aber die Profitabilität belasten./mis/ag Datum der Analyse: 08.02.2018

