Das US-Unternehmen McKesson platzierte EUR 750 Mio. in zwei Tranchen (A: EUR 250 Mio., Kupon 3mE+15 BP, Laufzeit 3 Jahre; B: EUR 500 Mio.; 1,625 %, 8 Jahre; MS+67 BP; Baa2/BBB+/BBB+). Novartis Finance platzierte großvolumig - EUR 2,25 Mrd. in drei Tranchen (Aa3/AA-) zu jeweils EUR 750 Mio. (A: 5 Jahre, MS+2 BP; B: 12 Jahre; MS +10 BP; C: 20 Jahre, MS+20 BP). ING brachte EUR 1 Mrd. mit 7 Jahren Laufzeit bei MS +42 BP an den Markt. Die Orderbücher für diese Emission lagen bei EUR 1,6 Mrd. Positive Nachrichten gab es für die Hypo Vorarlberg Bank AG, die Ratingagentur Moody's erhöhte deren Rating um einen Notch von Baa1 auf A3. Eine starke Gegenbewegung nach den moderaten Korrekturen der letzten Tage sahen wir gestern beim High Yield Index HEAF, dieser...

