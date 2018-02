Der Villeroy & Boch-Konzern (ISIN: DE0007657231) will den Stammaktionären eine Dividende in Höhe von 0,52 für das Geschäftsjahr 2017 ausschütten. Die Vorzugsaktionäre sollen 0,57 Euro erhalten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr um vier Cent bzw. knapp 7,5 Prozent (Vorzugsaktien) angehoben. Es ist die fünfte jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,62 Euro für die ...

