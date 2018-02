Liebe Leser,

"nur" noch 375 Millionen Euro hat die Münchener Rückversicherung im letzten Jahr verdient. Das waren deutlich weniger als die 2,58 Milliarden Euro, die man noch im Jahr zuvor verdient hatte. Trotzdem wurde das Ergebnis an der Börse freundlich aufgenommen, denn die Zunft der Analysten hatte zuvor mit Blick auf die durch die Hurrikane "Harvey", "Irma" und "Maria" in den USA und in der Karibik verursachten Schäden mit einem noch geringeren Überschuss gerechnet. Erfreulich für ... (Dr. Bernd Heim)

