Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403), führender internationaler Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Nutzfahrzeugsitze, ist in seiner Strategie, für lokale Hersteller vor Ort in China zu produzieren, bestätigt worden: Im Rahmen der "2018 National Supplier Conference", an der mehrere hundert ausgewählte Zulieferunternehmen teilnahmen, zeichnete die Shaanxi Group Grammer Seating nun als einen ihrer strategischen TOP 5 Lieferanten in der Rubrik "High Efficient Collaboration" aus. Der Award, den Shaanxi jährlich an die besten Zulieferer vergibt, unterstreicht die wichtige strategische Position von Grammer im Lieferkettensystem von Shaanxi.

Shaanxi stellt als einer der führenden Heavy Duty Truck Hersteller und Nr. 2 im Anhängermarkt in China pro Jahr mehr als 190.000 LKW her, davon rund 170.000 Schwerlaster für ...

