Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen für das Schlussquartal 2017 von 455 auf 470 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektroautobauer habe in puncto Ergebnis und Cashflow einen positiven Wendepunkt erreicht, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensziele implizierten das Erreichen der Gewinnschwelle auf operativer Basis irgendwann im Jahr 2018./mis/edh Datum der Analyse: 08.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0145 2018-02-08/15:48

ISIN: US88160R1014