Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der schweizerischen Großbank UBS, Axel Weber, hat die europäischen Behörden davor gewarnt, das Eigenkapitalregelwerk Basel 3 blind einzuführen. Bei einer Konferenz in Frankfurt äußerte Weber Zweifel daran, dass die Amerikaner Basel 3 umstandslos umsetzen werden. In diesem Fall sollten auch die Europäer genau überlegen, was sie tun. "Ich fürchte, dass die großen Jurisdiktionen jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen", sagte der ehemalige Bundesbank-Präsident.

Laut Weber deuten die Äußerungen von Federal Reserve und US-Finanzministerium zur Umsetzung von Basel 3 in die richtige Richtung. "Aber im Kongress sitzen Leute, die sagen, das sind Baseler Regeln, welche Macht hat dieser Ausschuss eigentlich?" Weber sagte, in den USA habe es einen regulatorischen Kurswechsel gegeben habe, bei dem die Volcker Rule, die Liquiditätskennziffer Net Stable Funding Ratio und die grundlegende Prüfung des Handelsbuchs in Frage gestellt worden sei.

"Jetzt ist der Moment, in dem die europäischen und schweizerischen Regulierer darauf achten sollten, was im Rest der Welt passiert", sagte Weber.

Basel 3 bringt für viele europäische Banken höhere Eigenkapitalanforderungen mit sich - vorausgesetzt, die Behörden setzen die rechtlich nicht bindenden Regeln des Baseler Ausschusses tatsächlich in Recht um. Dafür haben sie einige Jahre Zeit. Die EU-Kommission dürfte entsprechende Vorschläge nicht vor 2020 machen.

February 08, 2018

