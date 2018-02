Liebe Trader,

Papiere der Deutschen Telekom sind in dieser Woche an die Verlaufstiefs aus 2015/2016 zurückgesetzt und versuchen sich an dieser Stelle offenbar an einer Stabilisierung. Gelingt dieses Unterfangen bis zum Ende dieser Woche, könnte tatsächlich eine Gegenbewegung innerhalb der seit Anfang 2015 anhaltenden Handelsspanne starten und diese entsprechend fortsetzen. Doch noch ist ein Boden im aktuellen Bereich nur schwer auszumachen, einige Handelsstunden müssen wohl ins Land gehen, ehe eindeutige Long-Signale auftreten.

Long-Chance:

Solange sich in der aktuellen Tageskerze lediglich ein kleiner Docht auf der Unterseite zeigt, besteht nach wie vor die Gefahr eines Kursrutsches unter 13,00 Euro. Dies würde im weiteren Verlauf Abgaben auf die zentrale Unterstützungszone zwischen 10,00 und 11,00 Euro zur Folge haben. Setzt wie favorisiert eine nachhaltige Stabilisierung bis zum Ende dieser Woche ein, könnte ein Rücklauf zurück zum gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis bei 14,64 Euro starten. Genau hierauf können kurzfristig und spekulativ orientierte Investoren über entsprechende Long-Positionen setzen und eine schnelle Rendite erhaschen. Trotzdem bleibt ein Investment in dem aktuell turbulenten Marktumfeld recht spekulativ und sollte daher nur über kleinere Handelspositionen eingegangen werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 13,39 Euro

Kursziel: 14,64 Euro

Stopp: < 13,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,25 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Telekom AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13,39 Euro; 15:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

