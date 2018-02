Der Schweizer Pharmakonzern Novartis kann mit einer weiteren positiven Meldung überzeugen. In den USA hat man die Zulassung für Cosentyx zur Behandlung von moderater bis schwerer Kopfhaut-Psoriasis erhalten. Diese Art der Schuppenflechte sei besonders schwer zu behandeln, so Novartis. Für Cosentyx sei die erweiterte Zulassung sehr wichtig, zitiert Novartis' Eric Hughes, Global Development Unit Head für Immunologie & Dermatologie. Es zeige den zusätzlichen Wert des Mittels für Patienten, die nun damit verschiedene Körperbereiche behandeln könnten. Im Kampf gegen schrumpfende Umsätze bei den Blockbustern Glivec und Lucentis ist Cosentyx einer der großen Hoffnungen des Konzerns. In der CLARITY-Studie untermauerte Novartis die bessere Wirksamkeit im direkten Vergleich zu Stelara. In Zukunft soll Cosentyx dem Johnson-&-Johnson-Blockbuster Umsätze abluchsen.

