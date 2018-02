Nabaltec AG beabsichtigt Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Errichtung einer weiteren Produktionsanlage in den USA

Schwandorf, 8. Februar 2018 - Der Vorstand der Nabaltec AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, über eine noch zu gründende US-Tochtergesellschaft zwei Grundstücke in den USA zu erwerben. In einem ersten Schritt soll nach derzeitiger Planung bis Mitte 2019 eine Produktionsanlage für veredelte Hydroxide mit einer Kapazität von ca. 30.000 Tonnen pro Jahr errichtet werden. In einem zweiten Schritt soll eine Anlage zur Herstellung von Böhmit folgen. Durch diese Vorhaben kann die Nabaltec ihr Produktportfolio in den USA für die Anwendungen halogenfreier Flammschutz und Katalyse erweitern. Das Investitionsvolumen wird sich in der ersten Ausbaustufe voraussichtlich auf ca. USD 12 Mio. belaufen. Nach derzeitiger Planung rechnet Nabaltec ein Jahr nach erfolgter Inbetriebnahme mit einer positiven Auswirkung auf das Konzernergebnis.

Kontakt: Johannes Heckmann Nabaltec AG Telefon: 09431 53-201 Fax: 09431 53-203 E-Mail: jheckmann@nabaltec.de Frank Ostermair/Vera Müller Better Orange IR & HV AG Telefon: 089 8896906-14 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: nabaltec@better-orange.de

Nabaltec AG
Alustraße 50-52
92421 Schwandorf
Deutschland

