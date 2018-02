Bellevue Asset Management AG: Bellevue sucht Kapital für Investitionen in junge, innovative Schweizer Biotech-Unternehmen

EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Bellevue Asset Management AG: Bellevue sucht Kapital für Investitionen in junge, innovative Schweizer Biotech-Unternehmen 08.02.2018 / 16:32

Medienmitteilung

Küsnacht, 8. Februar 2018

Bellevue sucht Kapital für Investitionen in junge, innovative Schweizer Biotech-Unternehmen

Bellevue Asset Management AG («Bellevue»), einer der grössten Finanzinvestoren im Bereich Biotechnologie, lanciert eine neue Risikokapitalinitiative für Biotech-Unternehmen in der Schweiz. Trotz ihrer führenden Position in der akademischen Life-Science-Forschung fehlt es der Schweiz an institutionellem Risikokapital für die Gründung und Entwicklung lokaler Biotech-Unternehmen, um so das vorhandene innovative Potenzial voll auszuschöpfen. Mit einer Risikokapitalgesellschaft für qualifizierte Anleger, BB Pureos Bioventures, sucht Bellevue derzeit Kapital, um in junge Forschungsunternehmen für innovative Arzneimittel innerhalb und ausserhalb der Schweiz zu investieren.

Die Schweiz ist bekannt für innovative Biotech-Unternehmen und ein weltweiter Dreh- und Angelpunkt für Forschung und Innovation. Dies ist auf verschiedene Erfolgsfaktoren zurückzuführen: Talentpool, öffentliche Forschungsförderung und Präsenz grosser Pharmaunternehmen und führender wissenschaftlicher Einrichtungen. Die Kapitalverfügbarkeit für Investitionen in Schweizer Biotech-Start-Ups ist jedoch eingeschränkt, trotz des vielen Kapitals in der Schweiz. Institutionelles Venture Capital im Sinne von «Smart Money» spielt für das Wachstum solcher Unternehmen eine grundlegende Rolle, um weitere Mittel aus dem Ausland anzuziehen oder einen späteren Börsengang zu ermöglichen. Derzeit nehmen viele insti-tutionelle Anleger das Risiko von Investitionen in Venture Capital nicht mehr in Kauf. Folglich gibt es nur wenige Risikokapitalgesellschaften in der Schweiz, die bereit sind, in junge Forschungsunternehmen für innovative Arzneimittel zu investieren.

Bellevue lanciert Initiative für mehr Venture Capital in der Schweiz

Bellevue, einer der weltweit grössten und erfahrensten Healthcare-Investoren, blickt auf eine lange Tradition als Anleger im Gesundheitssektor zurück. Seit 1995 hat Bellevue in mehr als 80 private Healthcare-Unternehmen über ihre Anlageprodukte investiert. Vor kurzem hat Bellevue mit der Kapitalbeschaffung für ein neues Anlagevehikel begonnen, welches in 15 bis 20 private innovative Arzneimittelentwicklungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland investieren wird. Die Initiative konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmen, die biologische Arzneimittel («Biopharmazeutika») der nächsten Generation für Indikationen mit hohem medizinischem Bedarf entwickeln. Bellevue hat hierfür ein Team aus erfahrenen Risikokapital-Managern und Biotech-Unternehmern zusammengestellt, das von einem eigenen Expertenbeirat unterstützt wird.

«In den vergangenen zwanzig Jahren habe ich aus nächster Nähe miterlebt, wie wichtig institutionelles Risikokapital für Biotech Firmen ist, um neue Medikament zu entwickeln. Leider haben wir in der Schweiz viel zu wenig Risikokapital und mit unserer Initiative versuchen wir, dies zu korrigieren», so Dr. Dominik Escher, Gründer und ehemaliger CEO von ESBATech, Präsident der Swiss Biotech Association und Managing Partner von BB Pureos Bioventures. Dr. Martin Münchbach, Senior Investment Advisor Private Equity bei Bellevue und Managing Partner von BB Pureos Bioventures, fügt hinzu: «Wir haben in der Vergangenheit erfolgreiche Schweizer Unternehmen wie Actelion, Glycart oder Molecular Partners in ihrer Entwicklung begleitet. Heute gibt es junge Unternehmen und Projekte in der Schweiz, die in unseren Augen die Erfolgsgeschichten von morgen schreiben können». «Die von uns unterstützten Unternehmen haben neue Arzneimittel für schwere Erkrankungen entwickelt, beispielsweise Gazyva von Glycart, das als erstes den Status eines Therapiedurchbruchs (Breakthrough Therapy Designation) von der amerikanischen FDA erhalten hat. Wir möchten weiterhin in junge Unternehmen investieren, die die Lebensqualität von Patienten entscheidend verbessern», so Dr. Klaus Breiner, Senior Investment Advisor Private Equity bei Bellevue und Managing Partner von BB Pureos Bioventures abschliessend.

Weitere Informationen: IRF Communications Miriam Dippe, Senior Consultant +41 43 244 81 48

Über die neue Risikokapitalgesellschaft von Bellevue Asset Management, BB Pureos Bioventures BB Pureos Bioventures ist eine Risikokapitalgesellschaft für qualifizierte Anleger, die sich zum Ziel gesetzt hat, in private innovative Arzneimittelentwicklungsunternehmen zu investieren, welche ihren Sitz vornehmlich in der Schweiz, der Europäischen Union, Grossbritannien und den USA haben, unter besonderer Berücksichtigung von Unternehmen, die biologische Arzneimittel und Arzneimittelformate der nächsten Generation entwickeln. Die Gesellschaft wird von der Bellevue Asset Management AG betreut, einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer sehr starken Position und langen Tradition als Investor im Biotech-Sektor. Die Anlagestrategie wird von der Erfahrung des Management Teams und seinem Expertenbeirat bestimmt, die gemeinsam auf eine langjährige Investitionsgeschichte im Bereich privater Gesundheitsunternehmen zurückblicken. Weitere Informationen finden Sie auf www.bellevue.ch.

Haftungsausschluss Das Ursprungsland von BB Pureos Bioventures L.P. («der Fonds») ist Guernsey. Für die Schweiz: Vertretung in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich, und Zahlstelle ist die Bank am Bellevue, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz. In der Schweiz werden die Fondsunterlagen nur an qualifizierte Anleger gemäss Artikel 10 Absätze 3, 3bis oder 3ter des Schweizer Kollektivanlagengesetzes (CISA) vertrieben. Für die Einheiten, die in oder von der Schweiz aus vertrieben werden, ist der Gerichtsstand Guernsey. Die Basisdokumente des Fonds sowie die Jahres- und Quartalsberichte können gebührenfrei am Gesellschaftssitz der Schweizer Vertretung bezogen werden.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EXSKIGHXAI Dokumenttitel: Medienmitteilung

Ende der Medienmitteilung

652785 08.02.2018

AXC0267 2018-02-08/16:33