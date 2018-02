Der Rummel um US-Präsident Trump bringt der "New York Times" viele digitale Leser. Doch der Verlag macht einen Millionenverlust.

Dank deutlicher Fortschritte im Digitalgeschäft hat die "New York Times" zum Jahresende besser als erwartet abgeschnitten. Der Rummel um US-Präsident Donald Trump sorgt weiter für hohes Interesse an der Berichterstattung. Dennoch fiel im vierten Quartal ein Millionenverlust an, wie die New York Times Company - der Verlag hinter dem Traditionsblatt - am Donnerstag mitteilte.

Im Schlussquartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich ...

