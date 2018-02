Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nachdem der Dow Jones seit mehr als einem Jahr nur noch die Richtung nach oben kannte und reihenweise neue Allzeithochs markierte, gab es am Montag einen scharfen Einbruch. So setzte das US-Leitbarometer um 4,6% zurück, was das größte Tagesminus seit August 2011 bedeutete. Auch die europäischen Börsen knickten deutlich ein, wobei der Dax...

Den vollständigen Artikel lesen ...