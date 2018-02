FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CH: Ems-Chemie Jahreszahlen 07:00 D: Ceconomy Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: Dic Asset Jahreszahlen 07:30 B: Umicore Jahreszahlen 08:00 DK: A.P. Moller-Maersk Jahreszahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 01/18 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Dermapharm voraussichtlich Erstnotiz im Prime Standard I: Banca Generali vorläufige Jahreszahlen I: Banca Monte dei Paschi di Siena Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/18 07:45 CH: Seco Arbeitsmarktdaten 01/18 08:00 D: Destatis Insolvenzen 11/17 08:00 D: Destatis Bauhauptgewerbe 11/17 08:45 F: Industrieproduktion 12/17 10:00 I: Industrieproduktion 12/17 10:30 GB: Handelsbilanz 12/17 10:30 GB: Industrieproduktion 12/17 TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Finnland, Deutschland, Tschechien, Malta EU: Moody's Ratingergebnis Litauen EU: DBRS Ratingergebnis Niederlande SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Konsumgütermesse Ambiente (bis 13.02.), Frankfurt 09:00 D: BGH verkündet Urteil, ob der Hauseigentümer für ein von einem Handwerker verursachtes Feuer haftet B: Frist der EU-Kommission zur Nachbesserung der deutschen Vorschläge zur Luftreinheit läuft aus. USA: Apple steigt mit HomePod in den Markt der vernetzten Lautsprecher ein Apple bringt in den USA, Großbritannien und Australien seinen vernetzten Lautsprecher in die Läden. Deutschland und Frankreich sollen noch im Frühjahr 2018 folgen 14:00 USA: US-Präsident Trump spricht beim nationalen Gebetsfrühstück in Washington

