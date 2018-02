Ein Duft stellt sich vor: Bond No. 9s Spring Fling -- ein lebhafter femininer Blütenduft, der den Frühling in der Stadt zelebriert.



New York (ots/PRNewswire) - -- Wer hätte das geahnt? Auswärtige denken bei New York City, der heißgeliebten Heimatstadt von Bond No. 9, an Beton, Stahl und Glas, an Straßen voller Wolkenkratzer und Uber-Fahrer. Sobald der Frühling anbricht, zeigt sich New York plötzlich ganz anders; die geschäftige Metropole ist von Blumen erfüllt. In den Parks und Gärten der Stadt, sogar in den kleinsten Rissen im Bürgersteig, überall blüht es - ganz zu schweigen von den Schnittblumensträußen vor jeder Bodega. Wir läuten das Frühjahr '18 diesmal auf besondere Weise ein, denn wir feiern nicht ein bestimmtes Viertel unserer Stadt, sondern fokussieren uns auf ein Konzept: die lebhaften, kraftvollen floralen Düfte von Iris, Glockenblume, Geranie, Goldrute, Narzisse und vielen anderen mehr, die die Grünanlagen in New York City erfüllen, von der High Line zum Central Park, vom Bryant Park zum Washington Square (allen diesen vier Parks hat Bond No. 9 bereits mit seinen Eaux de Parfum eine Liebeserklärung gemacht).



Die interaktive Multichannel-Pressemeldung finden Sie hier: https: //www.multivu.com/players/English/8270651-bond-no-9-april-release-for -new-eau-de-parfum-spring-fling/



Unser neuestes Eau de Parfum, das passend zur Jahreszeit seinen Einstand am 1. April 2018 gibt, heißt Spring Fling, und ruft natürlicherweise ein Gefühl von ungetrübter Lebensfreude, von Leben im Moment und Flirt und Koketterie wach. Ein ultra-femininer Duft, der eng mit unserem klassischen New York Fling verwandt ist - ein frisches, modernes Bouquet aus der floralen Duftfamilie. Die Kopfnote? Maiglöckchen und Passionsblume, ganz zart fruchtig angehaucht. Das Bouquet wird mit drei bekannt verführerischen Herznoten weitergeführt: an Rose erinnerndes Geißblatt, Jasmin und weinartige Freesie. All diese launige Sprunghaftigkeit findet Halt mit der Basisnote von zeitgenössischem Amber, einem Hauch von ungezähmtem Moschus und Teak, das wie der Duft einer kostbaren antiken Holzschachtel anmutet.



Um die Schönheit dieser Essenz einzufangen, ist der Spring Fling-Flakon in der Frühjahrfarbe schlechthin gehalten - ein tiefes, hypnotisches violett-blau. Was zeigt die Vorderseite? Eine wirklich und wahrhaftig überdimensionale, Aufmerksamkeit heischende Fuchsia-Seidenblume in voller Blüte, die sich der Welt ganz offen präsentiert. Und die Rückseite? Eine handgeschriebene Notiz, diagonal über den Flakon, mit der Botschaft: YOU LOVE ME, RIGHT? (Du liebst mich doch, oder?) SO COME BACK FOR MORE OF ME (Dann komm wieder, und hol dir noch mehr von mir). Und dann, ganz kleingedruckt, am unteren Ende: JUST BRING ME TO ANY BOND NO. 9 COUNTER FOR ONE FREE REFILL. (Nimm mich mit zu Bond No. 9, du kannst mich dort einmal gratis auffüllen) Und das tun Sie. Denn bei einem Duft, der wie dieser Duft ist, heißt es: Widerstand ist zwecklos.



Spring Fling ist ab April 2018 erhältlich, und zwar in den Bond No. 9 Boutiquen in New York, bei Saks Fifth Avenue landesweit, in ausgewählten Bloomingdales-Stores, bei Harrods UK, und auf www.bondno9.com



Preis: 100ml, 375 USD



Pressekontakt: Public Relations unter 646.284.9013 oder publicrelations@bondno9.com www.bondno9.com