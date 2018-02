von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag Der Markt für Wandelanleihen ist in Bewegung. Seit Jahresanfang gibt es eine wahre Flut an neu emittierten Papieren. Das freut Marc-Alexander Knieß, der sich zusammen mit seinem Kollegen Stefan Schauer in dem Nischensegment tummelt. Seit einem Jahr lenken die ehemaligen DWS-Fondsmanager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...