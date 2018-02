Lieber Leser,

die Wirecard-Aktie hat ein durchaus erfolgreiches Jahr hinter sich. In der Spitze wurde ein Zugewinn von über 130 % im gesamten Jahr erreicht. In diesem Jahr hat die Aktie in der Spitze ein Plus von mehr als 20 % erzielen können, korrigiert diesen Aufschwung jedoch seit zwei Wochen. Charttechnisch hat die Aktie damit einen relevanten Widerstandsbereich getestet, prallte allerdings daran ab. Ein negativer Newsflow sowie das schwache Gesamtmarktumfeld begünstigten die Korrektur.

Ausbruch ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...