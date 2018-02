HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Carl Zeiss Meditec mit "Buy" und einem Kursziel von 62,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen dürfte Marktanteile gewinnen und noch dominanter werden, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he

Datum der Analyse: 08.02.2018

ISIN DE0005313704

AXC0320 2018-02-08/21:11