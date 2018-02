Einzigartige Immun-Detektionstechnologie und flexibler Workflow für den Einsatz in TB-Kontrollprogrammen

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Zulassung von QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) als In-vitro-Diagnostikum zur Erkennung von Tuberkulose (TB) durch das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales bekannt. QFT-Plus, die vierte Generation der marktführenden QuantiFERON-TB-Technologie von QIAGEN, ermöglicht dank eines innovativen CD4+/CD8+-Designs zur umfassenden Erkennung von Immunreaktionen und eines hochflexiblen Workflows zur Blutentnahme effiziente Screenings im Rahmen großer TB-Kontrollprogramme.

"QuantiFERON-TB Gold Plus setzt weltweit neue Maßstäbe im Bereich der Erkennung latenter TB-Infektionen. Die unternehmenseigene CD4+/CD8+ T-Zellen-Technologie von QFT-Plus mit spezifischen Antigenen zur CD8+ T-Zellen-Aktivierung kann für Patienten mit hohem Risiko wie z. B. HIV-positive oder aktiver TB ausgesetzte Personen wertvolle Erkenntnisse liefern", sagte Dr. Masae Kawamura, Senior Director of Medical and Scientific Affairs bei QIAGEN. "Die japanische Regierung hat sich 2015 zum Ziel gesetzt, die TB-Inzidenzrate des Landes bis zum Jahr 2020 auf 10,0 von 100.000 Personen zu reduzieren. Wir freuen uns, zur Erreichung dieses Ziels beitragen zu können, indem wir QFT-Plus als wichtiges Instrument für die umfassenden TB-Kontrollprogramme in Japan bereitstellen."

