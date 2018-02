"Korrektur Teil 2" stand an den US-Börsen heute auf dem Programm. Binnen weniger Tage verlor der Dow Jones erneut im vierstelligen Bereich. Der Index für die US-Standardwerte brach um 4,2 Prozent oder 1.032 Zähler auf 23.858 Punkte ein; die Verluste im S&P 500 und an der Technologiebörse Nasdaq fielen nicht minder deutlich aus. Die Auswirkungen des Börsenbebens sind auch in Frankfurt zu spüren. Der XDAX notierte zum Handelsende exakt 400 Punkte tiefer als am Vortag.

