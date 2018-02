Liebe Leser,

die Kassen füllen sich wieder: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich berichtete, sorgte der Rekordausstoß bei Öl und Gas dafür, dass die Einnahmen des Mineralölgiganten BP im vergangenen Jahr durch die Decke gingen.

Gewinnverdopplung auf 6,2 Milliarden Dollar

So lag der Gewinn 2017 unter dem Strich bei 6,2 Milliarden Dollar und damit doppelt so hoch wie im Vorjahr. Laut Konzernboss Bob Dudley sei das zurückliegende Jahr das stärkste "in der jüngeren Geschichten ... (Marco Schnepf)

