Freiburg (ots) - So günstig wie jetzt ist die tarifpolitische Großwetterlage selten für die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes. Klar, dass die Gewerkschaft Verdi mit breitem Kreuz in die Lohnverhandlungen für die Beschäftigten von Bund und Kommunen gehen kann. Von den sechs Prozent Lohnsteigerung, die sie fordert, müsste sie eigentlich mehr als die Hälfte durchsetzen können. Zum einen ist der aktuelle Abschluss in der Metallindustrie mit einem opulenten Lohnzuwachs von 4,3 Prozent eine denkbar gute Steilvorlage. Zum anderen kann Verdi auf die robuste Konjunktur verweisen, die dem Staat üppige Steuereinnahmen beschert. http://mehr.bz/khs33g



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de