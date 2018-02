Dermapharm ist der erste Börsenneuling in Frankfurt in diesem Jahr. Die Aktien werden zu Beginn für je 28 Euro platziert.

Der bayerische Arzneihersteller Dermapharm schafft es trotz der Marktturbulenzen an die Frankfurter Börse. Der Ausgabepreis für die Aktien wurde mit 28,00 Euro in der Mitte der Preisspanne festgelegt, die von 26 bis 30 Euro reichte, bestätigte Dermapharm am Donnerstag. Reuters hatte zuvor darüber berichtet. Inklusive einer Platzierungsreserve wurden knapp 13,5 Millionen Aktien bei Anlegern untergebracht. Der Börsengang bringt insgesamt 377 Millionen Euro ein, ...

