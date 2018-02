FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB04Q3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14 0.003 %

XFRA DE000HLB2E40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/16 0.001 %

XFRA DE000BLB2NS2 BAY.LDSBK DAX-KO.ANL 1/14 0.000 %

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.212 EUR

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.654 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.245 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.204 EUR

QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.139 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.163 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.711 EUR

2V1 XFRA US92532W1036 VERSUM MATERIALS DL 1 0.041 EUR

XFRA DE000HSH4W06 HSH NORDBANK MZC 2 15/19 0.000 %

JZH XFRA US01861G1004 ALLIANCE HLDGS GROUP L.P. 0.607 EUR

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.090 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR