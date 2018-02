Liebe Leser,

am 14. Februar 2018, also in der kommenden Woche, veröffentlicht Marine Harvest die Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres. In der Vergangenheit erwies sich das letzte Quartal oft als besonders stark, sodass die Erwartungen recht hoch sein dürften. Das dritte Quartal konnte zwar auf der Umsatzseite überzeugen, unter dem Strich blieb jedoch zu wenig davon auf der Gewinnseite übrig.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Interessantes Verhalten der Aktie!

Deutsche ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...