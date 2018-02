IRW-PRESS: Zimtu Capital Corp.: Zimtu Capital Corp. begrüßt Kevin Bottomley im Board of Directors

8. Februar 2018 - Zimtu Capital Corp. (TSXv: ZC; FWB: ZCT1) (die Gesellschaft oder Zimtu) freut sch, die Bestellung von Herrn Kevin Bottomley als einen unabhängigen Director in das Board of Directors bekannt zu geben.

Kevin Bottomley ist ein ausgewiesener Fachmann mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Rohstoffinvestment- und Finanzbranche. Kevin ist seit 2013 ein Director von True Leaf Medicine International Ltd., einem Unternehmen, dessen Ziel es ist, von den Bundesbehörden genehmigte Cannabisprodukte in Kanada und den Vereinigten Staaten zu verkaufen. In seiner Funktion bei diesem Unternehmen zeichnet Herr Bottomley für die Unternehmenskommunikation und die Kapitalaufnahme verantwortlich und konnte bislang mehr als 16 Millionen $ aufbringen. Sein Kontaktnetz erstreckt sich über Nordamerika und Europa.

Über Zimtu Capital Corp.

Zimtu Capital Corp. ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft, die in junge Unternehmen investiert bzw. diese gründet und erweitert. Weitere Informationen über Zimtu Capital und seine Beteiligungen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens, http://www.zimtu.com.

Für das Board of Directors: ZIMTU CAPITAL CORP. David Hodge Dave Hodge President & Director Tel: 604.681.1568

