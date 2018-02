Es ist Berichtssaison! Und auch die Commerzbank (WKN: CBK100) hat am 08.02.2018 ihre Zahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Nachdem wir vor wenigen Tagen noch überlegt haben, was bei diesem Zahlenwerk wichtig werden dürfte, haben wir nun Gewissheit.



Werfen wir also ohne weitere Umschweife einen Blick auf das, was du wissen solltest, ehe wir die Zahlen im Kontext des letzten Geschäftsjahres bewerten.

Zahlen, Daten, Fakten

Nun also einen kurzen Einblick in das jüngst präsentierte Zahlenwerk:

Die Commerzbank hat das Jahr 2017 auf Konzernsicht mit einem Ergebnis in Höhe von 156 Millionen Euro abgeschlossen. Trotz Restrukturierungsaufwendungen. Damit hat die Commerzbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...