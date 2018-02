Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen von 102 auf 103 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Prognosen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die guten Ergebnisse für 2017 an. Seine Ergebnisschätzungen für den Bau- und Dienstleistungskonzern steigen bis 2022 um ein Prozent./ag/zb Datum der Analyse: 08.02.2018

