Erneut schwächer waren die europäischen Märkte am Donnerstag. Druck kam vor allem am Nachmittag in die Märkte, da die Wall Street nicht nur schwächer startete, sondern ihre Verluste auch deutlich ausweitete. Branchenweit in Europa konnte sich nur der Luftfahrt-, Reise- und Freizeitsektor im Plus halten mit 0,4%. Die größten Verluste wurden im Technologie-Sektor verbucht, der um 3,2 % nachgab. Zwei französische Aktien stachen gestern nach den Ergebnisberichten positiv hervor. Ein gestiegener Quartalsgewinn und geplante Dividendensteigerungen gaben den Papieren des Ölkonzerns Total Auftrieb. Sie stiegen um 0,7%. Spitzenreiter in Frankreich waren die Papiere von Societe Generale mit einem Aufschlag von 2,0%, nachdem sich die Bank im...

