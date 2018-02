Zürich (ots) -



Die Zürcher Kantonalbank hat im Geschäftsjahr 2017 den

Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahr um 3% auf 782 Mio. Franken

gesteigert. Dazu beigetragen haben vor allem die höheren Erträge im

Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie die gute

Kostendisziplin. Die Ausschüttung an Kanton und Gemeinden steigt um

gut 3% auf insgesamt 363 Mio. Franken.



Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldirektion, sagte zum

Jahresergebnis: «Die Zürcher Kantonalbank hat im vergangenen Jahr

einmal mehr operative Stärke gezeigt und ein sehr gutes Ergebnis

erwirtschaftet. Die erneute Gewinnsteigerung ist für mich die

Bestätigung, dass wir mit unserem diversifizierten Geschäftsmodell

auf dem richtigen Weg sind.»



Ertrag auf neuem Höchstwert



Der Geschäftsertrag stieg im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zum

Vorjahr um 1% auf 2'336 Mio. Franken. Damit konnte der historische

Höchststand aus dem Vorjahr nochmals leicht übertroffen werden.

Besonders erfreulich entwickelte sich das Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft, das wiederum von den höheren Erträgen im

Wertschriften- und Anlagegeschäft sowie aus dem übrigen

Dienstleistungsgeschäft profitierte. Leicht positiv entwickelte sich

auch das Zinsengeschäft, während das Handelsgeschäft aufgrund der

tiefen Volatilität und der abnehmenden Dynamik an den Märkten

insbesondere im zweiten Halbjahr einen Rückgang verzeichnete.



Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft belief sich im abgelaufenen

Geschäftsjahr auf netto 1'202 Mio. Franken, was einem Anstieg von gut

1% entspricht. Darin enthalten ist der Aufwand für Veränderungen von

ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem

Zinsengeschäft von insgesamt 9 Mio. Franken (Vorjahr: 12 Mio.

Franken). Als wichtigster Treiber des Zinsengeschäfts wuchs das

Hypothekargeschäft im letzten Jahr aufgrund der konsequenten

Qualitätsstrategie der Zürcher Kantonalbank etwas langsamer als der

Gesamtmarkt. Insgesamt stiegen die Hypothekarforderungen per Ende

2017 um 2,3% auf 79,1 Mrd. Franken.



Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verbesserte sich der

Erfolg um 6% auf 770 Mio. Franken. Der Anstieg ist vor allem

getrieben durch das Wachstum im Wertschriften- und Anlagegeschäft

sowie durch das übrige Dienstleistungsgeschäft.



Der Erfolg im Handelsgeschäft sank im Vergleich zum Vorjahr um 12%

auf 334 Mio. Franken. Der Rückgang reflektiert die deutlich

abnehmende Dynamik an den Märkten insbesondere im zweiten Halbjahr

sowie die rückläufige Volatilität und die damit verbundenen engeren

Geld-Brief-Spannen im Handel.



Die Marktrisiken im Handelsbuch (Value-at-Risk mit Haltedauer 10

Tage) werden mit durchschnittlich 11 Mio. Franken ausgewiesen und

verharrten damit auf dem gleich tiefen Niveau wie 2016.



Cost Income Ratio verbessert sich weiter



Für das vergangene Geschäftsjahr wird ein Geschäftsaufwand von

insgesamt 1'434 Mio. Franken ausgewiesen, was einem Rückgang von 5%

entspricht. Der Personalaufwand sank im Vergleich zum Vorjahr um 7%

auf 1'008 Mio. Franken, nachdem in der Rechnungsperiode 2016 für die

Bildung von Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen ein einmaliger

Aufwand von 70 Mio. Franken anfiel. Unter Ausklammerung dieses

Einmaleffekts hätte ein beinahe unveränderter Personalaufwand

resultiert. Der Sachaufwand belief sich im vergangenen Geschäftsjahr

auf 426 Mio. Franken, was einem Rückgang von knapp 2% entspricht.

Darin enthalten sind Aufwendungen in der Höhe von 23 Mio. Franken

(Vorjahr: 22 Mio. Franken) für die Abgeltung der Staatsgarantie an

den Kanton Zürich.



Der Aufwand für Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Werte sank um 4% auf

120 Mio. Franken.



Die Cost Income Ratio verbesserte sich auf 61,1% nach 61,7% im

Vorjahr. Der betriebliche Konzerngewinn summierte sich für das

Geschäftsjahr 2017 auf 782 Mio. Franken, was einem Anstieg gegenüber

2016 von 3% entspricht.



Kanton und Gemeinden partizipieren am Erfolg mit höheren

Ausschüttungen



Für das Geschäftsjahr 2017 schüttet die Zürcher Kantonalbank dem

Kanton und den Gemeinden insgesamt 363 Mio. Franken aus. Gegenüber

dem Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung von gut 3%. Davon werden

dem Kanton Zürich 230 Mio. Franken (Vorjahr: 220 Mio. Franken) und

den politischen Gemeinden 115 Mio. Franken (Vorjahr: 110 Mio.

Franken) als Gewinnbeteiligung ausgerichtet.



Zur Deckung der Kapitalkosten werden dem Kanton 18 Mio. Franken

nach 21 Mio. Franken im Vorjahr zugewiesen. Zudem wurde dem Kanton

die Staatsgarantie mit 23 Mio. Franken abgegolten.



Markanter Anstieg der Kundenvermögen dank guter Performance und

hohem Neugeldzufluss



Die Kundenvermögen stiegen per Ende 2017 auf 288,8 Mrd. Franken

nach 264,8 Mrd. Franken per Ende 2016. Neben dem erfreulichen

Neugeldzufluss von insgesamt 6,3 Mrd. Franken hat zum markanten

Anstieg auch die positive Marktentwicklung mit 16,7 Mrd. Franken

beigetragen.



Weitere Stärkung der äusserst soliden Kapitalbasis



Die Zürcher Kantonalbank hat per Ende 2017 ihre Kapitalbasis

weiter gestärkt und übertrifft damit die regulatorischen

Anforderungen weiterhin deutlich. Die anrechenbaren Eigenmittel

stiegen per Ende 2017 auf 12'019 Mio. Franken nach 11'564 Mio.

Franken per Ende 2016.



Die Gesamtkapitalquote wird per Ende 2017 mit 18,8% nach 17,5% per

Ende 2016 ausgewiesen und die Quote des harten Kernkapitals (CET 1)

mit 16,5% nach 15,6%. Der deutliche Anstieg der Kapitalquote ist

neben der Gewinneinbehaltung und der Begebung der Additional Tier 1

Anleihe im ersten Halbjahr auch auf Methodenänderungen zur Berechnung

der risikogewichteten Aktiven für Kreditrisiken zurückzuführen. Die

ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) wird per Ende 2017

mit 6,8% ausgewiesen nach 6,7% im Vorjahr.



Konsequente Weiterentwicklung der Vertriebskanäle



Die Zürcher Kantonalbank hat auch 2017 ihre Vertriebskanäle

konsequent weiterentwickelt. So wurde das Selbstbedienungsangebot im

eBanking und eBanking Mobile weiter ausgebaut. Für unsere

Firmenkunden wurde im vergangenen November der KMU-Finanzassistent im

eBanking aufgeschaltet. Damit erhalten sie einfach und schnell einen

Überblick über ihre Zahlungseingänge sowie -ausgänge und können in

der Liquiditätsplanung auch Simulationen durchführen. Ebenfalls hat

die Zürcher Kantonalbank als eine der ersten Schweizer Banken ihre

TWINT-App erfolgreich eingeführt. Die mobile Bezahllösung wird

laufend weiterentwickelt und die Zahl der TWINT-Akzeptanzstellen

erweitert.



Einen Meilenstein erreichte die Zürcher Kantonalbank mit der

Lancierung ihrer neuen Anlagewelt per Anfang 2018. Die Anlageberatung

ist damit durchgehend digital unterstützt und auch auf dem Tablet

visualisiert. Zudem erfolgen die Beratungsgespräche konsequent im

Portfoliokontext unter Berücksichtigung von Rendite und Risiko.



Die Zürcher Kantonalbank wird auch künftig substanziell in die

Weiterentwicklung der Vertriebskanäle investieren. Damit ist die Bank

bestens für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet.



Ausblick



Zum Ausblick sagte Martin Scholl: «Wir sehen derzeit ein

weltweites und synchrones Anziehen der Konjunktur. Gleichzeitig sind

die Unsicherheiten angesichts von diversen geopolitischen Risiken

beträchtlich. Vor diesem Hintergrund gehen wir derzeit von einem

soliden Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 aus.»



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



