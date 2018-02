Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Würzburg (pta008/09.02.2018/08:43) - Mit einem umsatz- und ertragsstarken vierten Quartal hat Koenig & Bauer seine Guidance für 2017 voll erreicht bzw. überschritten und ist bei seinen im Februar 2017 ausgegebenen Mittelfristzielen erfreulich gut vorangekommen.



Nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen lagen die Umsätze im Jahr 2017 mit 1.218 Mio. EUR im Zielkorridor der Guidance bis zu 1,25 Mrd. EUR. Mit einem Erlösanstieg von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr wird die mittelfristig angestrebte organische Umsatzwachstumsrate von rund 4 % p. a. gut erreicht. Auf der Ertragsseite wird mit einem EBIT von rund 81 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 6,7 % die Guidance für 2017 von rund 6 % übertroffen. Der Auftragseingang stieg stärker als der Branchentrend auf 1.266 Mio. EUR. Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2017 liegt bei 90 Cent EUR/Aktie.



Der Geschäftsbericht für 2017 wird am 22. März 2018 veröffentlicht.



