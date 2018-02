Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

George fordert Fortsetzung der Zinserhöhungen

Die Präsidentin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George, hat die Bedeutung weiterer Zinserhöhungen hervorgehoben. Gerade vor dem Hintergrund steigender Regierungsausgaben und einer stimulierenden Steuerreform sei es wichtig, mit den Zinserhöhungen fortzufahren, sagte sie. Wegen des ungewissen Ausmaßes der fiskalischen Stimuli sei es für die Fed wichtig, ihren aktuellen Pfad der geldpolitischen Normalisierung mit einer graduellen Erhöhung des Zinssatzes fortzuführen.

Australische Notenbank dämpft Hoffnung auf schnelle Zinswende

Die australische Notenbank sieht noch einige Jahre eine flaue Inflation und wird wohl hinter der weltweiten Tendenz hin zu höheren Zinsen zurückbleiben. Die Reserve Bank of Australia prognostiziert, dass die Kerninflation nur langsam nach oben driftet und dass das untere Ende der Zielbandbreite von 2 bis 3 Prozent bis Mitte 2019 erreicht werden dürfte. Das Wirtschaftswachstum werde stärker sein und bis Mitte 2019 bei gesunden 3,5 Prozent liegen, während aber die Arbeitslosigkeit nur langsam zurückgehe, so die Notenbank weiter.

Chinas Inflation lässt im Januar nach

Die Teuerung in China hat sich im Januar auf ein Siebenmonatstief aufgrund der anhaltenden Schwäche der Lebensmittelpreise verlangsamt. Chinas Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent im Dezember, wie das Nationale Bureau of Statistics mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Wachstum in der Größenordnung gerechnet. Die Nahrungsmittelpreise fielen im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent, nachdem sie im Dezember um 0,4 Prozent rückläufig waren.

Chinas Notenbank gewährt Geldspritze vor Mondneujahr

Chinas Zentralbank hat dem Finanzsystem seit Mitte Januar fast 2 Billionen Yuan (rund 316 Milliarden US-Dollar) an Geldmitteln zugeführt, um die hohe Nachfrage nach Bargeld vor dem chinesischen Neujahr zu befriedigen. Die Geldspritze wurde durch eine temporäre Liquiditätsunterstützung erteilt, die im vorigen Jahr geschaffen wurde, teilte die People's Bank of China (PBoC) mit.

Sigmar Gabriel rechnet mit SPD ab - respektloser Umgangsstil

Der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel hat seine von der SPD-Spitze geplante Ablösung im Fall einer neuen großen Koalition bedauert und der Führung seiner Partei einen respektlosen Umgangsstil vorgeworfen. "Ich habe das Amt des Außenministers gern und in den Augen der Bevölkerung offenbar auch ganz gut und erfolgreich gemacht. Und da ist es ja klar, dass ich bedauere, dass diese öffentliche Wertschätzung meiner Arbeit der neuen SPD-Führung herzlich egal war", sagte Gabriel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Scheuer mahnt künftigen SPD-Finanzminister zu solider Haushaltspolitik

In der Debatte um die Neuaufteilung der Ministerien hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer die SPD zu einer soliden Haushaltspolitik aufgefordert. Der als Finanzminister gehandelte SPD-Politiker Olaf Scholz dürfe "auf gar keinen Fall die Spendierhosen für Europa anziehen", sagte Scheuer der Passer Neuen Presse. Die Abgeordneten von CDU und CSU würden sehr genau über die Arbeit des SPD-Finanzministers wachen, kündigte Scheuer an.

London wirft der EU wegen Sanktionsplänen "böse Absicht" vor

Der britische Brexit-Minister David Davis hat der EU wegen möglicher Sanktionen gegen London in der Übergangsphase des Brexits "böse Absicht" vorgeworfen. Den von Brüssel veröffentlichten Entwurf für ein entsprechendes Abkommen nannte Davis in London "unhöflich". Die britische Regierung wolle mit der Übergangsphase eine "Brücke zu einer Zukunft bauen, in der wir alle gut zusammenarbeiten", fügte er hinzu.

Mattis: Angriff auf regierungstreue Truppen in Syrien war "Selbstverteidigung"

Bei den Luftangriffen der US-geführten Militärkoalition auf regierungstreue Kämpfer in Syrien hat es sich nach Angaben von US-Verteidigungsminister Jim Mattis um einen Akt der Selbstverteidigung gehandelt. "Es war Selbstverteidigung", sagte Mattis vor Journalisten. "Wir schalten uns nicht in den syrischen Bürgerkrieg ein." Bei den Angriffen wurden nach Angaben eines US-Militärvertreters mehr als hundert Kämpfer der syrischen Regierungstruppen getötet.

Weißes Haus räumt Versäumnisse nach Rücktritt von Stabssekretär Porter ein

Das Weiße Haus hat nach dem Rücktritt eines engen Mitarbeiters von US-Präsident Donald Trump wegen Anschuldigungen der häuslichen Gewalt Versäumnisse eingeräumt. "Viele von uns hätten es besser machen können", sagte der stellvertretende Pressesprecher Raj Shah. Trumps Stabssekretär Rob Porter war am Mittwoch zurückgetreten. Die Vorwürfe seiner beiden Ex-Frauen, sie physisch und psychisch misshandelt zu haben, wies er als falsch zurück.

Mexiko/Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Bps auf 7,50%

Frankreich/Industrieproduktion Dez +0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Dez PROGNOSE: +0,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Nov rev -0,3% (vorl: -0,5%) gg Vm

Norwegen BIP 4Q +0,6%

Norwegen BIP 4Q PROGNOSE: +0,6%

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan -0,8% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan +1,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan PROG: -0,4% gg Vm, +1,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Jan -0,1% gg Vm, +1,6% gg Vj

Malaysia Industrieproduktion Dez +2,9% (PROG: +4,1%) gg Vorjahr

Malaysia Industrieproduktion Dez -1,3% gg Vormonat

