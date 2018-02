Im schwachen Marktumfeld ist in den vergangenen Tagen auch die Siemens-Aktie deutlich unter Druck geraten. Zudem meldet der europäische Betriebsrat von Alstom Zweifel an der Fusion der Zugsparte mit dem französischen Wettbewerber an. Die Aktie steht nun an einer wichtigen Chartmarke.

