EQS Group in neuen Scale 30-Index der Deutschen Börse aufgenommen

DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges EQS Group in neuen Scale 30-Index der Deutschen Börse aufgenommen 09.02.2018 / 09:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die EQS Group AG ist in den gestern gestarteten Scale 30-Index der Deutschen Börse aufgenommen worden. Der neue Index enthält die 30 liquidesten Aktien, die im Scale-Segment für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Maßgeblich für eine Aufnahme in den Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Frankfurter Parketthandel.

"Als Befürworter steigender Transparenz an den Kapitalmärkten waren wir von Beginn an im Scale-Segment dabei. Nun freuen wir uns, dass wir auch zum Start direkt in den Scale 30 aufgenommen wurden," kommentiert Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG den neuen Auswahlindex.

In der historischen Rückrechnung seit dem Start am 17. März 2017 hätte der Scale 30 bis heute eine Performance von über 29,3 Prozent verzeichnet. Mit 42,7% hat die EQS Group AG in diesem Zeitraum diese Wertentwicklung sogar übertroffen.

Kontakt

André Marques Head of Investor Relations Tel: +49 89-21029833 Email: andre.marques@eqs.com

Über EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Compliance. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Produkte und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen, Meldepflichten und Richtlinien sicher, effizient und zeitgleich zu erfüllen und Stakeholder weltweit zu erreichen.

Das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte Plattform, bildet dazu die Arbeitsprozesse von IR-, Communications- und Compliance-Managern digital ab, kommuniziert mit der Unternehmenswebsite und verbreitet Mitteilungen über eines der wichtigsten globalen Newswire. Produkte wie Websites, IR Tools, digitale Unternehmensberichte und Webcasts machen EQS Group zum digitalen Komplettanbieter.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Start-up zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern beschäftigt weltweit rund 400 Mitarbeiter.

